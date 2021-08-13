Кроуфорд не видит фаворита в бою Джошуа – Усик

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Джошуа ждет очень тяжелый бой. Это поединок 50 на 50. Усик – невероятный талант", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Что касается Кроуфорда, то американец в последнем бою в ноябре 2020 года досрочно остановил Келла Брука.

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