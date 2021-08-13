  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кроуфорд не видит фаворита в бою Джошуа – Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроуфорд не видит фаворита в бою Джошуа – Усик

Бокс
(1 голосов)

Мнение американца

Кроуфорд не видит фаворита в бою Джошуа – Усик

Новина українською

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Джошуа ждет очень тяжелый бой. Это поединок 50 на 50. Усик – невероятный талант", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Что касается Кроуфорда, то американец в последнем бою в ноябре 2020 года досрочно остановил Келла Брука.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...