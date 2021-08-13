Хирн: Хочу, чтобы Джошуа победил Усика в невероятном стиле

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о грядущем мегафайте между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Мне очень сложно представлять чьи-то интересы в бою с Джошуа, поскольку в таком случае я не могу быть беспристрастным. Забудьте о финансовой составляющей, это просто на личном уровне.

А так я могу занять позицию на одной из сторон и сказать: «Эй, я хочу, чтобы Энтони Джошуа победил, поскольку я за него болею. Усик, я тебя уважаю, возможно, мы будем сотрудничать в будущем, но я не могу врать тебе и притворяться».

Мы будем относиться к Усику с полным уважением, но Джошуа – мой боец, и я хочу, чтобы он победил в невероятном стиле", - сказал Хирн.

Противостояние Джошуа и Усика намечено на 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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