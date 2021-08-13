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Спор за ужином. Хэй рассказал, что привело его к возобновлению карьеры
Забавная история
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) в сентябре в бою с миллиардером Джо Фурнье (9-0, 9 КО) впервые с 2018 года появится на ринге.
"Во время ужина нас спросили, кто бы победил в нашем бою? Я засмеялся, но из уважения к Джо сказал, что это был бы равный поединок и закончился бы ничьей. Ответ Джо с серьезным лицом был совсем другим. Он на полном серьезе заявил, что победил бы меня.
Я еще в хорошей физической форме и легко могу доказать это своему другу-миллиардеру. Но я не собираюсь возобновлять карьеру и бросать вызов действующим монстрам бокса", - приводит слова Хэя Metro.
Дэвид Хэй на закате карьеры дважды подряд досрочно проиграл Тони Беллью.
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