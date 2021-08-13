Ждем Джошуа? Все нокауты в карьере Усика. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Усик в противостоянии с Джошуа попробует оформить свой первый нокаут с 2018 года, когда под градом ударов украинца не устоял Тони Беллью.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!