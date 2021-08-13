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Ждем Джошуа? Все нокауты в карьере Усика. ВИДЕО
Верим, что скоро список пополнится
Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Усик в противостоянии с Джошуа попробует оформить свой первый нокаут с 2018 года, когда под градом ударов украинца не устоял Тони Беллью.
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