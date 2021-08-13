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Хирн рассказал, когда Диллиан Уайт проведет следующий бой
Промоутер не исключает, что поединок состоится 30 октября
Промоутер Эдди Хирн рассказал о следующем бое временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО).
"Хотели бы провести поединок 30 октября в Великобритании. Возможно, в начале ноября. У нас есть ряд потенциальных соперников. Мы намерены довольно скоро все согласовать. Джермейн Франклин входит в список возможных соперников. Он – достойный боец.
Еще есть варианты с Крисом Арреолой, Чарльзом Мартином. Посмотрим", – сказал Хирн.
Напомним, что в марте 2021 года Уайт победил Александра Поветкина в матче-реванше.
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