Хирн рассказал, когда Диллиан Уайт проведет следующий бой

Промоутер Эдди Хирн рассказал о следующем бое временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО).

"Хотели бы провести поединок 30 октября в Великобритании. Возможно, в начале ноября. У нас есть ряд потенциальных соперников. Мы намерены довольно скоро все согласовать. Джермейн Франклин входит в список возможных соперников. Он – достойный боец.

Еще есть варианты с Крисом Арреолой, Чарльзом Мартином. Посмотрим", – сказал Хирн.

Напомним, что в марте 2021 года Уайт победил Александра Поветкина в матче-реванше.