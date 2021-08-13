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Редкач: Пакьяо проводит по 15 раундов на тренировках
Украинец отметил уровень филиппинца
Украинский боксёр Иван Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
"Пакьяо — очень мощный и быстрый парень. Мой прогноз на бой Пакьяо и Угаса? Это хороший поединок. Они оба чемпионы. Отличный бой. В спаррингах Пакьяо мощный и молниеносный, он быстро двигается. У него хорошая защита. Сегодня Мэнни выглядел просто фантастически в зале. Он провёл шесть раундов спаррингов подряд, а всего отработал 15 раундов.
Угасу удачи в бою. Он великий чемпион. Спенсу желаю скорейшего восстановления и возвращения. Пакьяо — удачи", — сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
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