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Редкач: Пакьяо проводит по 15 раундов на тренировках

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Украинец отметил уровень филиппинца

Редкач: Пакьяо проводит по 15 раундов на тренировках

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Украинский боксёр Иван Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

"Пакьяо — очень мощный и быстрый парень. Мой прогноз на бой Пакьяо и Угаса? Это хороший поединок. Они оба чемпионы. Отличный бой. В спаррингах Пакьяо мощный и молниеносный, он быстро двигается. У него хорошая защита. Сегодня Мэнни выглядел просто фантастически в зале. Он провёл шесть раундов спаррингов подряд, а всего отработал 15 раундов.

Угасу удачи в бою. Он великий чемпион. Спенсу желаю скорейшего восстановления и возвращения. Пакьяо — удачи", — сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

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В статье: Иван Редкач
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