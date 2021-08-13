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Отец Фьюри: Уайлдер не вызывает у нас интерес

Бокс
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Но они не собираются отступать

Отец Фьюри: Уайлдер не вызывает у нас интерес

The Sun

Новина українською

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), прокомментировал предстоящий поединок сына с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Думаю, что если Тайсон будет в своей лучшей форме, то мы сделаем все, что нужно, и бой закончится в течение пяти раундов. В этот раз Тайсон сделает свою работу быстрее, чем в прошлом поединке.

После этого боя сразу должен последовать Джошуа. Я не заинтересован в чем-то другом. Меня не интересует даже Уайлдер. Он по-прежнему не вызывает у меня интереса. Тем не менее Деонтей всплыл, он – преграда на пути, и нам нужно ее убрать.

Уайлдер не собирается отступать, потому что американские чинуши сказали, что у него есть право на третий бой, но это полная ерунда. Это снова игры разума и политика", – сказал Фьюри-старший.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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