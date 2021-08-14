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Майкл Хантер: Я могу представить победу Усика судейским решением

Бокс
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Майкл Хантер: Я могу представить победу Усика судейским решением

UA-Футбол
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Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) дал свой прогноз на поединок Усик - Джошуа.

"Я думаю, что это хороший бой. Если Джошуа победит в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу и максимально отдам ему должное, потому что это очень тяжелый поединок для него.

Усик выглядел в супертяжелом весе не лучшим образом, но мне кажется, что это тот бой, в котором он добьется успеха. Когда дело доходит до давления, до определенных поединков, Усик прикладывает больше усилий.

Я могу представить победу Усика судейским решением. Собственно говоря, его поражение по очкам я тоже могу представить. Это будет очень близкий бой. Я сомневаюсь, что Джошуа нокаутирует его" - сказал он.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк поддержал Беленюк в расистской скандале.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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