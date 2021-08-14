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Гарсия о бое Пакьяо - Спенс: Это лажа, печальная история
Сложно не согласиться
Американский боксер Майки Гарсия (40-1, 30 КО) прокомментировал срыв поединка Пакьяо - Спенс. Его слова цитирует boxing247.com:
"Это лажа, грустная история. Спенсу пришлось сняться с боя, и это отстой, тем более что до поединка остается всего неделя. Это ужасно. Спенс проводил свой тренировочный лагерь, тренировался, но теперь не сможет подраться. Это фигово для Эррола.
Безусловно, Мэнни был готов драться, поэтому у них была возможность спасти шоу и бой. Теперь он будет драться с Йорденисом Угасом. Это тоже нелегкий бой. Это хорошее противостояние, но не такое большое с точки зрения маркетинга и брендинга. Этот поединок будоражит не так много людей, как бой со Спенсом, но он все равно хороший" - сказал он.
Напомним, что вместо Спенса соперником филиппинца станет чемпион мира по версии WBA Super Йорденис Угас (26-4, 12 КО).
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