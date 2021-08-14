  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гарсия о бое Пакьяо - Спенс: Это лажа, печальная история
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарсия о бое Пакьяо - Спенс: Это лажа, печальная история

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Сложно не согласиться

Гарсия о бое Пакьяо - Спенс: Это лажа, печальная история

UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер Майки Гарсия (40-1, 30 КО) прокомментировал срыв поединка Пакьяо - Спенс. Его слова цитирует boxing247.com:

"Это лажа, грустная история. Спенсу пришлось сняться с боя, и это отстой, тем более что до поединка остается всего неделя. Это ужасно. Спенс проводил свой тренировочный лагерь, тренировался, но теперь не сможет подраться. Это фигово для Эррола.

Безусловно, Мэнни был готов драться, поэтому у них была возможность спасти шоу и бой. Теперь он будет драться с Йорденисом Угасом. Это тоже нелегкий бой. Это хорошее противостояние, но не такое большое с точки зрения маркетинга и брендинга. Этот поединок будоражит не так много людей, как бой со Спенсом, но он все равно хороший" - сказал он.

Напомним, что вместо Спенса соперником филиппинца станет чемпион мира по версии WBA Super Йорденис Угас (26-4, 12 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо Майки Гарсия Эррол Спенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...