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Красюк о реванше Усик - Джошуа: Я уверен в том, что он у нас будет

Бокс
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Дай та Бог

Красюк о реванше Усик - Джошуа: Я уверен в том, что он у нас будет

UA-Футбол
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Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, что уверен в победе своего подопечного над чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и рассматривает возможность проведения матча-реванша. Его слова цитирует канал SecondOut:

"Мы обсуждали справедливые условия реванша, и я очень уверен в том, что он у нас будет. Что я могу сказать? Вероятно, сейчас Джошуа - главная звезда супертяжелого веса, особенно в Великобритании. Так что бой с ним в любой части мира - это большой успех для боксера, тем более когда ты даешь ему реванш после победы" - сказал он.

Напомним, что ранее Красюк рассказал о главной угрозе для Усика.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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