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Инсайдер: Канело и Плант близки к заключению соглашения на бой
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Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что переговоры об объединительном бое между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом мира по версии IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО) близки к успешному завершению.
Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттере.
Согласно информации, поединок запланирован на ноябрь текущего года. Бой будет организован по системе PPV.
Напомним, что ранее Тарас Шелестюк
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