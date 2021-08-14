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Инсайдер: Канело и Плант близки к заключению соглашения на бой

Бокс
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Инсайдер: Канело и Плант близки к заключению соглашения на бой

UA-Футбол
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Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что переговоры об объединительном бое между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом мира по версии IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО) близки к успешному завершению.

Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттере.

Согласно информации, поединок запланирован на ноябрь текущего года. Бой будет организован по системе PPV.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк поддержал Беленюка после расистского скандала.

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В статье: Сауль Альварес Калеб Плант Майк Коппинджер
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