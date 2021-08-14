Инсайдер: Канело и Плант близки к заключению соглашения на бой

Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что переговоры об объединительном бое между чемпионом WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом мира по версии IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО) близки к успешному завершению.

Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттере.

Согласно информации, поединок запланирован на ноябрь текущего года. Бой будет организован по системе PPV.