Ригондо проиграл Каземиро раздельным решением судей и потерял чемпионский титул

В ночь с 14 на 15 августа в американском Карсоне состоялся поединок между чемпионом мира в первом легком весе по версии WBA Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) и обладателем пояса по версии WBO Джонриэлем Каземиро (31-4, 21 КО).

В не самом зрелищном поединке по итогам 12 раундов победу раздельным решением судей 113-115; 116-112; 117-111 праздновал Каземиро.

Легендарный кубинец после боя прокомментировал свое поражение:

"Никто не хочет драться со мной, поскольку в ринге я привожу соперников в замешательство. Я донес те удары, которые были мне нужны, чтобы получить сегодня победу. Именно так я побеждаю.

Бог дал мне навыки, и я демонстрирую их таким образом. Я уникальный боец. Это мой стиль, и я не умею драться иначе.

Вы видите, что я все еще лучше всех остальных в легких весовых категориях. Я буду продолжать боксировать" - сказал он.

Напомним, что единственным поражением до этого поединка в пассиве Ригондо был проигрыш украинскому легковесу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).