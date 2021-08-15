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Мэнни Пакьяо может завершить карьеру после боя с Угасом

Бокс
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Мэнни Пакьяо может завершить карьеру после боя с Угасом

UA-Футбол
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Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) рассказал, что мотивирует его заниматься любимым делом в 42 года и прокомментировал возможность завершения карьеры после поединка с Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). Его слова цитирует news.cgtn.com:

"Я чувствую себя прекрасно. Моя команда полностью уверена в моих силах. Даже в мои 42 года, они говорят, что у меня есть все, чтобы противостоять элитным оппонентам. Как и в 25-летнем возрасте, я все еще люблю то, чем занимаюсь.

Мне нравится тренироваться и совершенствоваться каждый день. Я тренируюсь и этим бросаю вызов себе. Каждый день я воодушевлен работать, потому что бой с Угасом может стать последним в моей карьере. Поэтому я сейчас работаю с максимальной отдачей. Я никогда не делаю прогнозов. Просто выхожу в ринг и пытаюсь выполнить свою работу" - сказал он.

Напомним, что ранее Ригондо в чемпионском поединке проиграл Каземиро раздельным решением судей.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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