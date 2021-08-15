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Гвоздик: По поводу моего возвращения - я не думаю об этом, я не ищу этого

Бокс
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Комментарий экс-боксера

Гвоздик: По поводу моего возвращения - я не думаю об этом, я не ищу этого

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик сообщил, что пока не планирует возвращаться на профи-ринг, но готов к конструктивному диалогу. Его слова цитирует XSport:

- Мыслей о возвращении не возникает? Ходили разговоры о том, что вам могут сразу же дать бой за пояс.

- Так дайте. В чем проблема? Что мне сделать для этого?

По поводу моего возвращения - я не думаю об этом, я не ищу этого. Если кто-то хочет мне что-то предложить - предложите. Но это не значит, что я соглашусь, не означает, что я сплю и это вижу - сказал он.

Напомним, что ранее Красюк прокомментировал работу с Усиком.

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В статье: Александр Гвоздик
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