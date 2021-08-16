Гвоздик: Хижняку с его стилем в профессионалах будет сложнее

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился своими мыслями о выступлении Александра Хижняка на Олимпиаде в Токио. Боксер из Полтавы дошел до финала в среднем весе, но нокаутом проиграл бразильцу в последнем раунде.

"Могу поздравить Сашу с выдающимся достижением. Да, конечно, хотелось золото. Но это бокс – такое случается. Я не могу понять, почему сейчас появилась критика, говорят: «Вот, какой глупый бокс». А раньше что-то другое было? Я не могу понять. Смысл не в этом. Саша – красавец, он на морально-волевых качествах выиграл все, за исключением вот этого финала.

По поводу его стиля: в любителях он большая угроза, в профи, наверное, будет сложнее. Но к критикам я не присоединяюсь, Сашу могу только поздравить с этим выдающимся достижением.

Переход в профи? Думаю, он сам должен принять решение, никого не слушать. Подумать, как он себя чувствует, посоветоваться с отцом, если он видит себя в профессионалах – пускай идёт в профессионалы", - сказал Гвоздик.

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