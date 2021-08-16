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Тедди Атлас назвал лучшего боксера P4P

Бокс
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Специалист обосновал свое решение

Тедди Атлас назвал лучшего боксера P4P

Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера P4P.

"Теренс – лучший, как по мне. Мы разговаривали с ним об этом несколько лет назад, и тогда я посчитал его вторым. Но сейчас он первый в моем списке.

Знаю, нас посмотрят немало фанатов Канело, и я уважаю их выбор, но я предельно детально подхожу к анализу, когда речь заходит о рейтинге pound-for-pound.

И если мы говорим об аутфайтинге, инфайтинге, умении перестраиваться, ментальной крепости, то я сразу же смотрю на Теренса Кроуфорда", – сказал Атлас в эфире своего подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas.

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В статье: Тедди Атлас
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Источник:
fightnews

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