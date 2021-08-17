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Усик остается 10-м в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса
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Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров современности в супертяжелом весе.
Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) по-прежнему замыкает топ-10, находясь ниже Луиса Ортиса, Майкла Хантера, Оскара Риваса и Джо Джойса.
???? Latest Ring Magazine heavyweight rankings:— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 16, 2021
???????????? Tyson Fury
1⃣???????? Anthony Joshua
2⃣???????? Deontay Wilder
3⃣???????? Dillian Whyte
4⃣???????? Joseph Parker
5⃣???????? Andy Ruiz Jr
6⃣???????? Luis Ortiz
7⃣???????? Michael Hunter
8⃣???????? Oscar Rivas
9⃣???????? Joe Joyce
???????????? Oleksandr Usyk
Взлететь на самую вершину Усик может 25 сентября, если в этот день в Лондоне заберет у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) титулы WBA, WBO и IBF.
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