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Усик остается 10-м в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса

Бокс
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Усик остается 10-м в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса

Новина українською

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров современности в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) по-прежнему замыкает топ-10, находясь ниже Луиса Ортиса, Майкла Хантера, Оскара Риваса и Джо Джойса.

Взлететь на самую вершину Усик может 25 сентября, если в этот день в Лондоне заберет у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) титулы WBA, WBO и IBF.

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В статье: Александр Усик Бокс
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