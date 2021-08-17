Усик остается 10-м в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров современности в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) по-прежнему замыкает топ-10, находясь ниже Луиса Ортиса, Майкла Хантера, Оскара Риваса и Джо Джойса.

???? Latest Ring Magazine heavyweight rankings:



???????????? Tyson Fury

1⃣???????? Anthony Joshua

2⃣???????? Deontay Wilder

3⃣???????? Dillian Whyte

4⃣???????? Joseph Parker

5⃣???????? Andy Ruiz Jr

6⃣???????? Luis Ortiz

7⃣???????? Michael Hunter

8⃣???????? Oscar Rivas

9⃣???????? Joe Joyce

???????????? Oleksandr Usyk — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 16, 2021

Взлететь на самую вершину Усик может 25 сентября, если в этот день в Лондоне заберет у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) титулы WBA, WBO и IBF.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!