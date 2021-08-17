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Красюк в профессионалах готов платить Хижняку на уровне Усика

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Боксер свое слово еще не сказал

Красюк в профессионалах готов платить Хижняку на уровне Усика

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Промоутер K2 Promotions Ukraine Александр Красюк подтвердил свою готовность к сотрудничеству с серебряным призером Олимпиады в Токио Александром Хижняком.

"Мое предложение по-прежнему в силе, хоть он не стал олимпийским чемпионом. С точки зрения профессионального бокса, что вести чемпиона Олимпиады, что вести серебряного призера – большой разницы в подходах нет

На самом деле у Хижняка есть потенциал и его не нужно размазывать. Не нужно повторять ошибку Дениса Беринчика, который не перешел в профессионалы сразу после ОИ-2012. А он был первым, кому я сделал предложение", - сказал Красюк.

По словам промоутера, гонорары Александра Хижняка в случае подписания контракта будут сопоставимы с теми цифрами, которые на начальном этапе карьеры в профессионалах получал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

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В статье: Александр Хижняк Александр Красюк
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Источник:
Обозреватель

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