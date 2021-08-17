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Американский боксер симулировал травму, чтобы избежать боя с украинцем
Еще и хватило наглости признаться
фото - boxingscene.com
Непобежденный боксер первого среднего весе Чарльз Конуэлл (15-0, 11 КО) заявил, что придумал травму, чтобы не выходить на ринг против украинца Ивана Голуба (20-1, 15 КО).
К хитрости Конуэлл прибегнул по наводке своего менеджера Дэвида Макуотера, который посоветовал американцу сорвать бой с Голубом, чтобы принять предложение компании Triller, которая за следующий выход на ринг Конуэлла предлагала 80 тысяч долларов, а бой с украинцем принес бы Чарльзу всего 40 тысяч.
"Почему именно травма руки? Потому что ее легче всего симулировать. Признаться, я долго не размышлял над этим. Сразу же согласился", - сказал Конуэлл.
Следующий бой Чарльзу Конуэлл проведет 29 августа в Кливленде против аргентинца Лукаса Бриана Ариэля Бастиды (17-1, 9 КО).
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