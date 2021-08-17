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Каллум Смит узнал дату следующего поединка
Боксер проведет поединок 25 сентября
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Каллум Смит (27-1, 19 КО) проведет свой следующий бой в андеркарде Усик – Джошуа, который пройдет 25 сентября в Лондоне.
Соперником Смита будет Хильберт Ленин Кастильо (21-3-1, 16 KO).
Последний бой Смит провел в декабре 2020 года, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу. Что касается Кастильо, то он в июле этого года одержал досрочную победу над Рональдом Гонсалесом.
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