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Каллум Смит узнал дату следующего поединка

Бокс
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Боксер проведет поединок 25 сентября

Каллум Смит узнал дату следующего поединка

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Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Каллум Смит (27-1, 19 КО) проведет свой следующий бой в андеркарде Усик – Джошуа, который пройдет 25 сентября в Лондоне.

Соперником Смита будет Хильберт Ленин Кастильо (21-3-1, 16 KO).

Последний бой Смит провел в декабре 2020 года, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу. Что касается Кастильо, то он в июле этого года одержал досрочную победу над Рональдом Гонсалесом.

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В статье: Каллум Смит
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