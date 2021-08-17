Тайсон Фьюри: В эту среду, и я смогу начать тренироваться к бою с бездомным Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, когда планирует начать тренировочный лагерь к предстоящему поединку с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Надеюсь, мы заберем ребенка из больницы в эту среду, и я смогу начать тренироваться к бою с этим бездомным Уайлдером.

У меня будет 7 с половиной недель на подготовку. Этого достаточно для такого болвана, как он", – сказал Фьюри.

Поединок Фьюри – Уайлдер запланирован на 9 октября.