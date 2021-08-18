У Фьюри могут отменить бой с Уайлдером из-за семейной драмы

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в начале августа в шестой раз стал отцом, однако у его новорожденной дочери обнаружили проблемы со здоровьем и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отец Фьюри Джон сообщил, что эта ситуации может стать причиной отмены третьего боя британца с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я отец Тайсона, он сейчас находится возле своей жены и новорожденной дочери. Если ситуация не изменится и проблемы не исчезнут, то мы отменим бой. Я лично это сделаю.

Мы хотим драться с Уайлдером, но это всего лишь боксерский бой", - приводит слова Фьюри-старшего Manchester Evening News.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером намечен на 9 октября.

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