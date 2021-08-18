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Уайт хочет драться с Уайлдером вместо Фьюри
Такой сценарий вполне возможен
Отец Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) не исключил, что из-за проблем со здоровьем у новорожденной дочери чемпион WBC откажется от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Заменить Фьюри в бою с Уайлдером готов «временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО).
Британец и его промоутер призвали WBC отобрать у Фьюри титул, поскольку Тайсон не провел ни одной защиты титулы с моменты победы над Уайлдером в феврале 2020 года.
Помимо Деонтея Уайлдера в список потенциальных соперников Диллиана Уайта входят Энди Руис и Крис Арреола.
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