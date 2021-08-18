  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт хочет драться с Уайлдером вместо Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт хочет драться с Уайлдером вместо Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Такой сценарий вполне возможен

Уайт хочет драться с Уайлдером вместо Фьюри

Новина українською

Отец Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) не исключил, что из-за проблем со здоровьем у новорожденной дочери чемпион WBC откажется от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Заменить Фьюри в бою с Уайлдером готов «временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО).

Британец и его промоутер призвали WBC отобрать у Фьюри титул, поскольку Тайсон не провел ни одной защиты титулы с моменты победы над Уайлдером в феврале 2020 года.

Помимо Деонтея Уайлдера в список потенциальных соперников Диллиана Уайта входят Энди Руис и Крис Арреола.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...