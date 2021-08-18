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Стало известно, кто имитирует Джошуа в лагере Усика
Небезызвестный персонаж
В тренировочном лагере Александра Усика (18-0, 13 КО) перед боем с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) работает супертяж из Конго Мартин Баколе (16-1, 12 КО). Об этом в Instagram сообщила промоутерская компания MTK Global.
Баколе единственное поражение в карьере потерпел в 2018 году от экс-соперника Усика Майкла Хантера, а среди главных побед африканца числятся бывшие оппоненты братьев Кличко Мариуш Вах и Кевин Джонсон.
Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
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