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Усик – Джошуа. Промо боя от Sky Sports
Осталось пять недель
фото - boxingscene.com
Канал Sky Sports представил новый промо-ролик грядущей битвы между Александром Усиком (18-0, 13 КО) с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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