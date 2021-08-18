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Усик – Джошуа. Промо боя от Sky Sports

Бокс
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Осталось пять недель

Усик – Джошуа. Промо боя от Sky Sports

фото - boxingscene.com

Новина українською

Канал Sky Sports представил новый промо-ролик грядущей битвы между Александром Усиком (18-0, 13 КО) с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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