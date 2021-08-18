Хэй пророчит Джошуа брутальную победу над Усиком

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Если Джошуа решит устроить боксёрский поединок только по джебам и с простым набором очков, тогда у него могут быть проблемы, но он недостаточно глуп, чтобы так поступить.

Он просто применит свой прекрасный джеб, преимущество в росте, размахе рук, ударной мощи и силе.

Все будет весьма брутально. И я просто вижу, как именно. Он будет набивать Усика двоечками... и в итоге вырубит", - сказал Хэй.

Бой Джошуа – Усик должен пройти 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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