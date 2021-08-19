Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри опроверг отмену боя с Уайлдером
Чемпион выйдет на ринг
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Instagram сообщил, что не планирует отказываться от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Накануне отец Фьюри Джон не исключил, что бой будет отменен по семейным обстоятельствам, поскольку у новорожденной дочери британца возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Фьюри сообщил, что 10 октября выйдет на ринг против Уайлдера, которого в феврале 2020 года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.
"Ребята, я ухожу в офлайн до 10 октября. Увидимся в Вегасе. Семь недель до того, как я снова размажу лицо этого огромного бомжа", - написал Фьюри.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера подпишет контракт с Металлистом - СМИ
- Квалификация ЛЧ. Ференцварош в большинстве проиграл Янг Бойз, Лудогорец Пластуна не сумел дать отпор Мальме
- ЛЕ. Раунд плей-офф. Црвена Звезда уничтожила Клуж, Селтик сделал задел в дуэли с АЗ
- Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО