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Фьюри опроверг отмену боя с Уайлдером

Бокс
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Чемпион выйдет на ринг

Фьюри опроверг отмену боя с Уайлдером

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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Instagram сообщил, что не планирует отказываться от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Накануне отец Фьюри Джон не исключил, что бой будет отменен по семейным обстоятельствам, поскольку у новорожденной дочери британца возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Фьюри сообщил, что 10 октября выйдет на ринг против Уайлдера, которого в феврале 2020 года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Ребята, я ухожу в офлайн до 10 октября. Увидимся в Вегасе. Семь недель до того, как я снова размажу лицо этого огромного бомжа", - написал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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