Руис перенес операцию на колене

Энди Руис (34-2-, 22 КО) накануне в Мексике перенес хирургическое вмешательство на правом колене. Боксера оперировал тот же специалист, который ранее работал с Саулем Альваресом.

Ожидается, что бывший чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе вернется на ринг в декабре, хотя изначально ожидалось, что мексиканец в октябре проведет бой с американцем Чарльзом Мартином.

С момента сенсационной победы над Энтони Джошуа в июне 2019 года Руис провел всего два боя – в декабре того же года мексиканец в реванше проиграл Джошуа единогласным решением судей, а в апреле 2021-го по судейским запискам прошел Криса Арреолу.

Портал BoxRec ставит Энди Руиса на 8-ю позицию в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!