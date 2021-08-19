Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руис перенес операцию на колене
Экс-чемпион на несколько месяцев выбыл из строя
Энди Руис (34-2-, 22 КО) накануне в Мексике перенес хирургическое вмешательство на правом колене. Боксера оперировал тот же специалист, который ранее работал с Саулем Альваресом.
Ожидается, что бывший чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе вернется на ринг в декабре, хотя изначально ожидалось, что мексиканец в октябре проведет бой с американцем Чарльзом Мартином.
С момента сенсационной победы над Энтони Джошуа в июне 2019 года Руис провел всего два боя – в декабре того же года мексиканец в реванше проиграл Джошуа единогласным решением судей, а в апреле 2021-го по судейским запискам прошел Криса Арреолу.
Портал BoxRec ставит Энди Руиса на 8-ю позицию в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Авантюры Де Дзерби рано или поздно подставят Трубина. И, похоже, не один раз. Аудиомнение #109
- Ничья Динамо, успехи Яремчука и Локателли в Юве. Главные новости за 18 августа
- Поворознюк: С Динамо нам повезло. Но взять очко с такой командой - это супер, это кайф
- У Фьюри могут отменить бой с Уайлдером из-за семейной драмы
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО