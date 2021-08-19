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Руис перенес операцию на колене

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Экс-чемпион на несколько месяцев выбыл из строя

Руис перенес операцию на колене

Новина українською

Энди Руис (34-2-, 22 КО) накануне в Мексике перенес хирургическое вмешательство на правом колене. Боксера оперировал тот же специалист, который ранее работал с Саулем Альваресом.

Ожидается, что бывший чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе вернется на ринг в декабре, хотя изначально ожидалось, что мексиканец в октябре проведет бой с американцем Чарльзом Мартином.

С момента сенсационной победы над Энтони Джошуа в июне 2019 года Руис провел всего два боя – в декабре того же года мексиканец в реванше проиграл Джошуа единогласным решением судей, а в апреле 2021-го по судейским запискам прошел Криса Арреолу.

Портал BoxRec ставит Энди Руиса на 8-ю позицию в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса.

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В статье: Бокс Энди Руис
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