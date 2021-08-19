Усик показал форму за пять недель до боя с Джошуа. ФОТО

Александр Усик (18-0, 13 КО) опубликовал в Instagram серию снимков, сделанных во время работы на автоматической груше.

Усик продолжает подготовку к долгожданному бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Бой Джошуа – Усик должен пройти 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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