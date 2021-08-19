Красюк: У нас еще не разогрета публика, чтобы обеспечить доходность боя Беринчик - Редкач

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал о финансовой составляющей возможного боя между Денисом Беринчиком и Иваном Редкачем.

"Допустим, гонорар одного и другого в общей сумме должен составить 200 тысяч долларов. Условная цифра, ни к чему не привязанная. Если мы будем продавать pay-per-view по 100 гривен, что является допустимой цифрой для нашего потребителя, то мы получим следующую арифметику.

Нужно 5400 покупок PPV по 100 гривен, чтобы обеспечить только лишь гонорары участников главного боя. Но учитывая, что сумма по PPV никогда в 100% соотношении не отходит промоутеру, мировая практика такова, что половина этого дохода делится с провайдером, то эту цифру нужно умножить на 2.

Соответственно, 108 тысяч покупок, чтобы только лишь обеспечить гонорары участников. Усик-Чисора – продали 100 тысяч PPV по цене от 25 до 50 гривен. У нас еще не разогрета публика, чтобы обеспечить доходность такого поединка.

Поэтому мое предложение Ване и заключалось в том, что все, что заработали с рынка, пополам поделили и все. Тогда понятно, кто сколько стоит, какие средства генерит, к чему это вообще происходит.

Если брать из расчета 20 тысяч проданных PPV, то єто нужно где-то по 500 гривен как минимум", – приводит слова Красюка Tribuna со ссылкой на BoxOffice.