  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес проведет бой за статус абсолютного чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес проведет бой за статус абсолютного чемпиона мира

Бокс
(1 голосов)

Канело идет по стопам Усика и Кроуфорда

Альварес проведет бой за статус абсолютного чемпиона мира

Новина українською

Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в Instagram анонсировал бой с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Бой между Альваресом и Плантом за статус абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Альварес в последний раз выходил на ринг в мае, когда досрочно разобрался с Билли Джо Сондерсом и завладел титулом WBO.

Плант в начале года защитил пояс IBF, победив единогласным решением судей Калеба Труакса.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес Калеб Плант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...