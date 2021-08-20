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Альварес проведет бой за статус абсолютного чемпиона мира
Канело идет по стопам Усика и Кроуфорда
Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в Instagram анонсировал бой с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Бой между Альваресом и Плантом за статус абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Альварес в последний раз выходил на ринг в мае, когда досрочно разобрался с Билли Джо Сондерсом и завладел титулом WBO.
Плант в начале года защитил пояс IBF, победив единогласным решением судей Калеба Труакса.
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