Альварес проведет бой за статус абсолютного чемпиона мира

Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в Instagram анонсировал бой с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Бой между Альваресом и Плантом за статус абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Альварес в последний раз выходил на ринг в мае, когда досрочно разобрался с Билли Джо Сондерсом и завладел титулом WBO.

Плант в начале года защитил пояс IBF, победив единогласным решением судей Калеба Труакса.

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