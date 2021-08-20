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Деревянченко проведет бой с мексиканцем. У него 37 побед и 30 нокаутов

Бокс
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Серьезный товарищ

Деревянченко проведет бой с мексиканцем. У него 37 побед и 30 нокаутов

Новина українською

Всемирный боксерский совет санкционировал отборочный бой в среднем весе между первым номером рейтинга Хайме Мунгиа (37-0, 30 КО) и его ближайшим преследователем украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО).

У Деревянченко и Мунгиа есть время договориться до 17 сентября. В противном случае в WBC назначат промоутерские торги.

Не исключено, что Мунгиа откажется от поединка с Деревянченко, поскольку экс-чемпион мира в полусреднем весе ведет переговоры о бое с Габриэлем Росадо.

Для Деревянченко бой с Мунгиа – шанс получить реванш с Джермаллом Чарло, которому Сергей в прошлом году проиграл единогласным решением судей.

Сергей Деревянченко трижды уступал в чемпионских боях за титулы в среднем весе, однако все еще остается в топе весовой категории.

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В статье: Сергей Деревянченко Хайме Мунгиа
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