Хоть сейчас на ринг: Владимир Кличко снова впечатлил формой

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в Instagram показал свою актуальную форму. В 45-летнем возрасте украинец выглядит так, словно готов уже в ближайшую субботу возобновить карьеру.

Кличко-младший ушел из бокса в 2017 году после драматичного поражения в Лондоне от Энтони Джошуа. С тех пор Владимир неоднократно подчеркивал, что мечтает побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого дивизиона.

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