Усик стал обладателем элитного кроссовера

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) пополнил свой автопарк новым дорогостоящим экземпляром.

Теперь по дорогах Украины Усик будет ездить на Audi RS Q8 стоимостью от 160 до 230 тысяч долларов.

Усик вернется на ринг 25 сентября в Лондоне, а его соперником станет чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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