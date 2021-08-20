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Гвоздик: Карьера у Беринчика не задалась
Александр отреагировал на участие своего соотечественника в бою на голых кулаках
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнением об участии Дениса Беринчика в бою на голых кулаках.
"Смотря с какой стороны взглянуть. Если просто со стороны, не боксера, а товарища, то человек популяризируется, зарабатывает деньги.
Потому что, скажем так, в профи боксе, мягко говоря, не пошло что-то. Наверное, то, как его вели, не совсем сработало. Чья это вина: Беринчика или компании – не мне судить. Просто есть факт, что карьера не задалась.
Поэтому можно либо сидеть и, я не знаю, гулять по улице. Либо боксировать вот так.
Если рассматривать это с точки зрения каких-то амбициозных боев за титул, то, наверное, участие в такого рода шоу – это первый сигнал к тому, что в ту сторону Денис уже не смотрит. Потому что, чтобы там боксировать, нужен какой-то системный подход, какой-то промоушен, а срываться на полгода, чтобы подраться на голых кулаках – это вряд ли способствует твоей хорошей боксерской форме.
Но я не знаю, это, видимо, лучше решать Денису и его команде", – сказал Гвоздик.
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