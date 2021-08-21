Официально: Альварес и Плант выйдут на ринг 6 ноября

Premier Boxing Champions объявило о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Так, чемпион мира по трем версиям (WBC, WBO, WBA), мексиканец Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) выйдет на ринг добывать четвертый пояс против чемпиона по версии IBF, американца Калеба Планта (21-0, 12 КО ).

Бой состоится 6 ноября. Место проведения поединка пока неизвестно. Официальным транслятором выступит компания FOX.