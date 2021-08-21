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Официально: Альварес и Плант выйдут на ринг 6 ноября
Нас ждет крутой бой
Premier Boxing Champions объявило о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.
Так, чемпион мира по трем версиям (WBC, WBO, WBA), мексиканец Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) выйдет на ринг добывать четвертый пояс против чемпиона по версии IBF, американца Калеба Планта (21-0, 12 КО ).
Бой состоится 6 ноября. Место проведения поединка пока неизвестно. Официальным транслятором выступит компания FOX.
Напомним, что ранее Пакьяо и Угас
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