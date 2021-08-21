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Официально: Альварес и Плант выйдут на ринг 6 ноября

Бокс
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Нас ждет крутой бой

Официально: Альварес и Плант выйдут на ринг 6 ноября

UA-Футбол
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Premier Boxing Champions объявило о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Так, чемпион мира по трем версиям (WBC, WBO, WBA), мексиканец Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) выйдет на ринг добывать четвертый пояс против чемпиона по версии IBF, американца Калеба Планта (21-0, 12 КО ).

Бой состоится 6 ноября. Место проведения поединка пока неизвестно. Официальным транслятором выступит компания FOX.

Напомним, что ранее Пакьяо и Угас провели церемонию взвешивания.

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В статье: Сауль Альварес Калеб Плант
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