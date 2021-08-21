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Юниорская сборная Украины завоевала рекордные 23 награды на Чемпионате Европы 2021
Поздравляем с блестящим результатом
Юниорская сборная Украины по боксу завоевала 23 награды на Чемпионате Европы 2021, который проходил на днях в Сараево. Это лучший показатель за всю историю нашей команды. В общем зачете украинцы уступили разве что представителям команды "страны-агрессора" (28 медалей).
Золото: Артем Михалев (40 кг), Васиф Керимов (46 кг), Иван Безуглый (54 кг), Кира Макогоненко (42 кг), Ульяна Бесфамильная (46 кг), Юлия Ступакова (54 кг), Анастасия Таран (60 кг) .
Серебро: Давид Жигжжавин (42 кг), Видади Зейн (44 кг), Вячеслав Борщевский (52 кг), Анатолий Бегунов (57 кг), Александр Третьяков (70), Валерия Локтионова (36 кг), Таисия Покусай (40 кг ), Ульяна Овсепян (44 кг), Мария Панасенко (48 кг).
Бронза: Дмитрий Карабцов (48 кг), Тимур Карайван (50 кг), Кирилл Романий (60 кг), Карим Гусейнов (63 кг), Александр Слесарев (80 кг), Богдан Бойченко (90 кг), Дарья Коваленко (38 кг).
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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