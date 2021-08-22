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Мэнни уже не тот: Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей
Пора заканчивать
usatoday.com
Филиппинская легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) в главном событии вечера в Лас-Вегасе (США) уступил местному боксеру Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).
С самого начала поединка Мэнни занял центр ринга, пытаясь постоянно прессинговать соперника и доносить свои джебы. Однако более успешно на такие действия своими контратаками отвечал американец - за счет преимущества в антропометрии Угас постоянно выбрасывал переднюю руку и попадал в соперника (реакция у Пакмена явно ухудшилась).
Начиная с середины боя филиппинец все чаще ловил необязательны удары в голову, а под конец противостояния Йорденис начал доносить до цели свои фирменные праве крюки, которые хоть через раз, но все же достигали цели.
В итоге единогласным решением судей 115-113; 116-112; 116-112 победу в противостоянии одержал действующий чемпион.
Что касается Пакьяо, то он вышел на ринг впервые с 2019 года. У него была возможность завоевать чемпионский титул по версии WBA Super, однако воспользоваться ею не удалось.
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