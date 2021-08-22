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Пакьяо: Не знаю, вернусь ли на ринг
Сомнения легенды
Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) после
"В последние дни мне пришлось внести коррективы, это было тяжелое время для их выполнения. Но это бокс. Расстояние было ключевым моментом.
Было трудно двигаться, мышцы не реагировали лучшим образом. Мне очень жаль, что я проиграл сегодня, но я сделал все, что мог.
Не знаю, вернусь ли на ринг, хочу отдохнуть, расслабиться, а потом принять решение. В следующем месяце я сделаю окончательное объявление о своей политической карьере.
Я знаю, что это будет гораздо сложнее, чем бокс, но я хочу помочь своим людям на Филиппинах" - сказал он.
Напомним, что ранее
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