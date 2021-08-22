  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо: Не знаю, вернусь ли на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо: Не знаю, вернусь ли на ринг

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Сомнения легенды

Пакьяо: Не знаю, вернусь ли на ринг

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) после проигрыша американцу Йорденису Угасу (27-4, 12 КО) прокомментировал дальнейшие планы на карьеру.

"В последние дни мне пришлось внести коррективы, это было тяжелое время для их выполнения. Но это бокс. Расстояние было ключевым моментом.

Было трудно двигаться, мышцы не реагировали лучшим образом. Мне очень жаль, что я проиграл сегодня, но я сделал все, что мог.

Не знаю, вернусь ли на ринг, хочу отдохнуть, расслабиться, а потом принять решение. В следующем месяце я сделаю окончательное объявление о своей политической карьере.

Я знаю, что это будет гораздо сложнее, чем бокс, но я хочу помочь своим людям на Филиппинах" - сказал он.

Напомним, что ранее стала известна дата возвращения на ринг Сауля Альвареса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...