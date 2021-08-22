Угас: Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе

Чемпион мира в в полусреднем весе по версии WBA Super Йорденис Угас (27-4, 12 КО) рассказал, что чувствует после победы над Пакьяо и поделился планами на будущее. Его слова цитирует The Sun:

О бое с Пакьяо

"Я очень рад, но в первую очередь хочу поблагодарить Мэнни Пакьяо за то, что он подарил мне этот момент в ринге. Я говорил вам, что являюсь чемпионом WBA, и сегодня я это продемонстрировал.

Пакьяо - крепкий, отличный соперник, но я вышел сюда, чтобы показать, что я чемпион WBA. Огромное уважение Мэнни, но я победил в этом бою."

О дальнейших планах

"Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе. Все говорили, что Пакьяо - чемпион, но теперь они знают, кто настоящий чемпион. Спенс - следующий в списке тех, с кем я хочу подраться. Я надеюсь, что он восстановится" - сказал он.