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Пакьяо - Угас: Статистика ударов за весь бой
Кто-то бил больше, а кто-то - точнее
В ночь с 21 на 22 августа состоялся бой между чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и филиппинской легендой бокса, претендентом Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО).
Вашему вниманию статистика ударов за все
Как видим, по количеству выброшенных ударов преимущество на стороне Пакьяо (815 против 405), но по количеству точных выстрелов Угас сохранил лидерство (130 против 151).
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