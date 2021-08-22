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Пакьяо - Угас: Статистика ударов за весь бой

Бокс
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Кто-то бил больше, а кто-то - точнее

Пакьяо - Угас: Статистика ударов за весь бой

UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 августа состоялся бой между чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и филиппинской легендой бокса, претендентом Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО).

Вашему вниманию статистика ударов за все поединок:

Пакьяо - Угас: Статистика ударов за весь бой - изображение 1

Как видим, по количеству выброшенных ударов преимущество на стороне Пакьяо (815 против 405), но по количеству точных выстрелов Угас сохранил лидерство (130 против 151).

Комментарий Пакьяо

Комментарий Угаса

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В статье: Мэнни Пакьяо
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