Пакьяо - Угас: Статистика ударов за весь бой

В ночь с 21 на 22 августа состоялся бой между чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и филиппинской легендой бокса, претендентом Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО).

Вашему вниманию статистика ударов за все поединок :

Как видим, по количеству выброшенных ударов преимущество на стороне Пакьяо (815 против 405), но по количеству точных выстрелов Угас сохранил лидерство (130 против 151).

Комментарий Пакьяо