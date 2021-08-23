Пакьяо: Извините, что не подарил вам победу

Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) в Instagram отреагировал на поражение от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что дал мне силы драться. Благодарен моей семье за то, что она всегда была рядом со мной.

Я хочу поздравить Угаса и его команду. Несмотря на то, что я надеялся на другой результат, я желаю ему всего самого лучшего.

Спасибо болельщикам со всего мира, которые смотрели бой. Я благодарен каждому филиппинцу, который когда-либо меня поддерживал. Я так горд представлять свою страну.

Извините, что не смог подарить вам победу, но я сделал все, что только мог. Благодарю вас от всего сердца. Пусть вас всех хранит Господь", - написал Пакьяо.

Мэнни Пакьяо еще не определился с дальнейшим будущим в боксе.

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