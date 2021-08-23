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Усик набрал 7 килограммов с момента боя с Чисорой
Украинец готов противостоять габаритам супертяжей
Тренер Александра Усика (18-0, 13 КО) Сергей Лапин в Instagram сообщил, что актуальный вес боксера составляет 104,9 кг.
Таким образом, Усик набрал почти 7 кг с момента последнего боя против Дерека Чисоры в октябре 2020 года.
Усик продолжает подготовку к громкому поединку с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Бой между Усиком и Джошуа запланирован на 25 сентября в Лондоне.
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