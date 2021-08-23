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Ломаченко поддерживает форму в собственном зале. ВИДЕО
Василий в тонусе
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) опубликовал в Instagram фрагмент своей тренировки.
Ожидается, что камбэк Ломаченко состоится 11 декабря в Нью-Йорке в бою с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.
Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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