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Виталий Кличко поздравил Украину с Днем независимости. ВИДЕО
Мощные слова от легендарного бокса
Виталий Кличко в Instagram опубликовал видео с поздравлением по случаю 30-й годовщины со Дня независимости Украины. В ролике мэр Киева вспомнил свои успехи на ринге и успехи брата Владимира, а также упомянул судьбоносные события в истории страны.
"Друзі! Історія незалежності нашої держави – це історія кожного з нас. Історія випробувань, боротьби, щоденної праці. Історія перемог – маленьких і великих…
Ми творимо свою державу. Від кожного з нас залежить якою вона буде.
Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем незалежності!", - написал Кличко-старший.
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