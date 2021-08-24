Джошуа о бое с Усиком: Собираюсь быть аккуратным

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) высказался о грядущем бое с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Нет никаких сомнений, что бой с Усиком будет сложным. Подвижность означает, что ты никогда не остаешься статичен, чтобы принять удар. Движение очень важно. Концентрация – когда ты хочешь нанести удар, то фиксируешься, а затем делаешь это. Ты должен быть уверен в том, что твой мозг работает. Это может выматывать психологически, потому я заостряю ум, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всех 12-ти раундов.

Кроме того, я оттачиваю способность наносить четыре удара сразу, а не один. Это бой для мозга. Знать, с чем тебе предстоит столкнуться, и как с этим справиться. Ты можешь быть агрессивным, загонять его в угол и обрушивать там удары. Или ты можешь действовать умно, дожидаться момента и нокаутировать его.

Я собираюсь быть аккуратным, ведь мне предстоит встретиться с соперником, который активен все 12 раундов. С моей стороны было бы глупо выходить в ринг раскачанным, с мышцами, молящими о кислороде. Я тренируюсь, как 15-раундовый боец, и подойду к поединку в отличной готовности. Это ключ. Что происходит, когда я тренируюсь подобным образом? Мое тело адаптируется и принимает свою природную форму", - заявил Джошуа.

Бой между Усиком и Джошуа запланирован на 25 сентября в Лондоне.

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