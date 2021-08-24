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Богачук в сентябре проведет бой с американцем

Бокс
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Украинец возвращается на ринг

Богачук в сентябре проведет бой с американцем

Новина українською

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) 16 сентября в Монтебелло проведет бой с американцем Рафаэлем Игбокве (16-2, 7 КО). Об этом боксер из Винницы сообщил на своей странице в Instagram.

Богачук 18 июля успешно закрыл первое поражение в карьере от Брэндона Адамса, нокаутировав в первом раунде американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО).

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В статье: Бокс Сергей Богачук
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