Богачук в сентябре проведет бой с американцем

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) 16 сентября в Монтебелло проведет бой с американцем Рафаэлем Игбокве (16-2, 7 КО). Об этом боксер из Винницы сообщил на своей странице в Instagram.

Богачук 18 июля успешно закрыл первое поражение в карьере от Брэндона Адамса, нокаутировав в первом раунде американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО).

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