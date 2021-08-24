Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богачук в сентябре проведет бой с американцем
Украинец возвращается на ринг
Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) 16 сентября в Монтебелло проведет бой с американцем Рафаэлем Игбокве (16-2, 7 КО). Об этом боксер из Винницы сообщил на своей странице в Instagram.
Богачук 18 июля успешно закрыл первое поражение в карьере от Брэндона Адамса, нокаутировав в первом раунде американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако - ФОТО
- Динамо (Киев) еще может оказаться в третьей корзине ЛЧ. На руку может пойти даже вылет Шахтера
- Динамо отказывается снижать цену на Жерсона Родригеса – источник
- Беллью: Даже Фьюри не перебоксирует Усика
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...