Пакьяо близок к уходу после поражения от Угаса, но его наследие неповторимо

Оригинал статьи – Майк Коппинджер, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Мэнни Пакьяо сидит на пресс-конференции перед журналистами, его лицо закрывают солнцезащитные очки. Они помогают Пакьяо скрыть синяки под глазами после боя с Йорденисом Угасом, но не спасают его от вопроса, который стоит перед ним; вопроса, на который он, возможно, и сам не знает ответа.

Неужели это конец?

Угас, вероятно, помог внести некоторую ясность в дальнейшие перспективы Пакьяо на ринге, побив 42-летнего филиппинца единогласным решением судей в бою за титул WBA в полусреднем весе. Для Мэнни этот бой стал первым с июля 2019 года, когда будущий президент Филиппин (а есть сомнения?) нанес первое в карьере поражение Киту Турману и в четвертый раз стал чемпионом мира в весовой категории до 147 фунтов.

Но спустя два года против Угаса мы увидели другого Пакьяо – медленного как на ногах, так и руками. Он выглядел постаревшим, его ударам не хватало силы. Маневренность, сделавшая Пакьяо легендой, испарилась под грузом 77 профессиональных боев.

В конце концов, время всегда побеждает, и для Пакьяо наступил тот час, чтобы задуматься о том, что произошло. Мэнни приносит извинения фанатам за свое выступление и за поражение. Он говорит, что у него был жесткий график, поэтому подготовка в короткие сроки стала серьезным испытанием.

«В глубине души я хочу продолжать драться. Но я также должен считаться со своим телом. Когда наша жизнь в этом мире заканчивается, мы ничего не можем взять. В этом спорте моя страсть, поэтому я до сих пор выхожу на ринг в возрасте 42 лет. Мне нравится это, но иногда нужно думать о ресурсах своего тела», - сказал Пакьяо на пресс-конференции.

По словам Пакьяо, окончательное решение о его будущем в боксе придет в другой день. Просто сейчас Мэнни некогда думать – впереди у него президентская гонка на Филиппинах, где он уже является действующим сенатором. Однако он уверяет, что пока его мысли сосредоточены на боксе, виде спорта, которому он посвятил большую часть своей жизни.

If this is it for Manny Pacquiao, he leaves the sport with an incredible resume:



???? Only boxer to win a title in eight different weight classes

???? Only boxer to hold titles in four different decades

???? Only boxer to win the welterweight title four times pic.twitter.com/Szx9WkmjWv — SportsCenter (@SportsCenter) August 23, 2021

Несмотря на исход субботнего противостояния с Угасом, наследие Пакьяо в безопасности. Он царил на вершине спорта с карьерой, охватывающей четыре десятилетия. И он был чемпионом в восьми весовых категориях. Просто вдумайтесь в это

Знаменитая победа над Марко Антонио Баррера ознаменовала приход Пакьяо в качестве полноценной звезды бокса в 2003 году. Четыре года спустя он снова победил Барреру, а затем дважды остановил великого Эрика Моралеса. Позднее были две победы над Хуаном Мануэлем Маркесом и два выигранных боя против Тимоти Брэдли – все эти парни нынешние или будущие члены Зала славы бокса. И Пакьяо бил их не однажды, а несколько раз.

Доминирование над Мигелем Котто в 2009 году – несомненно, пик Пакьяо. А как насчет нокаута одним ударом в бою с Рикки Хаттоном? Или сокрушительной победы над Антонио Маргарито? И это мы еще не вспомнили об одном бое, который стоит особняком в резюме филиппинца.

«Что сделало меня суперзвездой? Победа над Де Ла Хойя. Потому что я перепрыгнул из легкого веса в полусредний, а этого действительно сложно достичь».

Let the bodies hit the floor. No matter what transpired last night @mannypacquiao is the only 8 division world champion and boxing and is a legend. We, as fight fans were lucky to have witness his greatness. He fought everyone & well. ???????????????? pic.twitter.com/72bYK4RIut — Johnny Sig (@BoxingMusicJohn) August 22, 2021

Так можно сказать практически обо всем, что Пакьяо творил на боксерском ринге. Но несмотря на все его регалии, чемпионские титулы и знаковые победы, Мэнни всегда будет сравниваться с одним и только одним человеком. Вы конечно же догадались, что речь о Флойде Мейвезере.

«Мне так неловко из-за этого боя с Мейвезером, потому что мне кажется, что фанаты разочарованы. Мы хотели удовлетворить их ожидания. Чувствую себя неважно, потому что я беспокоюсь не только о себе, меня заботят только фанаты. Поскольку бокс – моя страсть, я люблю делать это для фанов», - говорил Пакьяо о том многомиллионном мегафайте с Мейвезером.

Поражение от Мейвезера в 2015 году является основным отличием при сравнении их наследства. А еще и неконкурентный характер боя. Можно утверждать, что Пакьяо уже находился на спаде, и хотя Мейвезер был на два года старше, он выглядел более свежим бойцом. Также стоит учитывать и разрыв ротаторной манжеты плеча, с которым Мэнни столкнулся в начале тренировочного лагеря.

Тем не менее, их бой 2015 года побил все денежные рекорды и поднял престиж Пакьяо еще выше. И хотя Мейвезер покинул ринг победителем, в течение некоторого времени существовал аргумент, что долголетие Пакьяо позволит ему собрать лучшее окончательное резюме, чем у Мэйвезера, к тому времени, когда в его карьере будет поставлена точка.

Для всех тех, кто списал Пакьяо после поражения от Мейвезера, вот несколько достижений филиппинца на заключительном этапе своего пути в боксе – победа техническим нокаутом над Лукасом Матиссе, победы над Джесси Варгасом, Тимоти Брэдли и непобежденным Китом Турманом. Пакьяо организовывал для оппонентов нокдауны во всех трех боях, доказав, что сила остается с ним даже в 40-летнем возрасте.

После третьего боя с Брэдли Пакьяо заявил на ринге, что уходит в отставку. Это было в апреле 2016 года. Спустя пять лет в субботу вечером он снова был на ринге.

А через два года после того, как Мейвезер ушел на пенсию с послужным списком 50-0 в противоречивом бою против звезды UFC Конора МакГрегора, Пакьяо остановил Турмана, который на тот момент был непобежденным чемпионом в полусреднем весе. И он был настоящим боксером, а тем человеком, которого Мейвезер показательно побил в 2017-м.

Но на этот раз, после поражения от Угаса, похоже, что конец – это тот шаг, который Пакьяо должен сделать следующим.

Бокс будет скучать, если Пакьяо действительно пойдет по логическому пути и объявит об уходе. Когда в начале 2000-х Пакьяо катапультировался на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, он уничтожал противников налево и направо. Дело было не только в жестокости, которую он проявил на ринге; так он сочетал это насилие с беззаботным поведением и вечной улыбкой за пределами ринга.

Его сумасшедшая ручная скорость, его неповторимые движения с комбинациями из пяти, шести или даже семи ударов, его мужество, которое он проявил в первом бою с Моралесом, его стойкость после жесткого нокаута в бою с Маркесом… Пакьяо был синонимом бокса на протяжении большей части последних 20 лет.

There will never be another Manny Pacquiao pic.twitter.com/FRI19rAm0d — MIGHTYMax (@MIGHTYMaxBOXING) August 23, 2021

Возможно, в истории бокса никогда не было бойца, которого так обожали во всем мире. Даже у Мухаммеда Али и Майка Тайсона было много недоброжелателей в период их расцвета. Но только не у Пакьяо, человека с золотой улыбкой в один момент и резким нокаутирующим ударом в следующий.

Так что, если это конец, прощай, Мэнни Пакьяо. Ты сделал бокс увлекательным. Ты сделал бокс великим. Ты сделал бокс вдохновляющим.