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Мексиканец Мунгиа согласился на бой с Деревянченко
Намечается что-то интересное
фото - boxingscene.com
Хайме Мунгиа (37-0, 30 КО) отреагировал на решение WBC о проведении отборочного боя за статус обязательного претендента на титул в среднем весе между ним и украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО).
«Всегда мечтал сразиться за титул WBC. Так что если нужно боксировать с Деревянченко, то я в деле. Думаю, этот бой поможет мне набраться максимум опыта, ведь Сергей очень сильный оппонент, который ранее дрался с элитными бойцами дивизиона.
Победа над таким оппонентом повысит уверенность болельщиков в моих силах. Этот бой однозначно пойдет мне на пользу. Думаю, я одержу победу», - сказал Мунгиа.
Победитель боя Деревянченко – Мунгиа в 2022 году сможет рассчитывать на поединок с чемпионом WBC Джермаллом Чарло.
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