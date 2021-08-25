Мексиканец Мунгиа согласился на бой с Деревянченко

Хайме Мунгиа (37-0, 30 КО) отреагировал на решение WBC о проведении отборочного боя за статус обязательного претендента на титул в среднем весе между ним и украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО).

«Всегда мечтал сразиться за титул WBC. Так что если нужно боксировать с Деревянченко, то я в деле. Думаю, этот бой поможет мне набраться максимум опыта, ведь Сергей очень сильный оппонент, который ранее дрался с элитными бойцами дивизиона.

Победа над таким оппонентом повысит уверенность болельщиков в моих силах. Этот бой однозначно пойдет мне на пользу. Думаю, я одержу победу», - сказал Мунгиа.

Победитель боя Деревянченко – Мунгиа в 2022 году сможет рассчитывать на поединок с чемпионом WBC Джермаллом Чарло.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!