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Стало известно, кто выступит на разогреве у Джошуа и Усика

Бокс
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Андеркард впечатляет

Стало известно, кто выступит на разогреве у Джошуа и Усика

Фото: instagram.com

Новина українською

Организаторы вечера бокса 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма представили список боев андеркарда.

Главным событием предварительного шоу перед боем чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) станет поединок чемпиона WBO в тяжелом весе Лоуренса Околи (16-0, 13 КО) с Диланом Прашовичем (10-8, КО).

Также на разогреве у Джошуа и Усика выступит победитель первого сезона Суперсерии Каллум Смит (27-1, 19 КО), соперником которого станет доминиканец Ленин Кастильо (21-3-1, 16 КО).

Всего перед боем Джошуа и Усика пройдут пять поединков. Отметим, что в андеркарде отбоксирует и экс-украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО), у которого румынское гражданство.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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